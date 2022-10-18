Куадрадо покинет «Ювентус» в конце сезона

Защитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо с большой долей вероятности покинет команду в конце сезона. Об этом сообщает Football Italia.

Если верить источнику, колумбиец до сих пор не получил от «старой синьоры» предложение о новом контракте. Напомним, действующее соглашение футболиста с клубом истекает в конце сезона.

Куадрадо выступал за «Ювентус» с лета 2015 года, когда перешёл в команду из лондонского «Челси». В туринском клубе Хуан открыл для себя новую позицию и стал крайним защитником, хотя ранее выступал на фланге атаки.

В Серии А Куадрадо в своё время также успел поиграть в составе «Фиорентины».