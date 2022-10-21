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Агент де Лихта: «Маттайс не имеет ничего против «Ювентуса»

21 Октября 2022 • 20:29 Комментировать
Ювентус
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Через 0 ч. 2 мин.

Агент Маттайса де Лихта Рафаэла Пимента считает, что у футболиста не было претензий к «Ювентусу».

Центральный защитник перебрался в «Баварию» из туринского клуба в июле за 67 млн евро. Свой переход голландец объяснял тем, что игровой стиль мюнхенского гранда подходит ему больше, чем футбол «Ювентуса», что было неоднозначно воспринято в Италии.

«Маттайс сказал, что ему пора уходить. Только узнав о проекте «Баварии», он решил, что ему стоит перейти. Он всегда был благодарен «Ювентусу». Не могу согласиться с тем, что он критиковал клуб – этого не было. Он просто высказал своё мнение о нюансах игры, основываясь на собственных предпочтениях и личном опыте», – рассказывает в интервью Sky Sport Italia Рафаэла Пимента.

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