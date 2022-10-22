Аллегри – о победе над «Эмполи»: «Наконец-то «Ювентус» похож на команду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о разгромной победе над «Эмполи» в поединке Серии А (4:0).

Туринцы повели на 8-й минуте, удвоили преимущество в начале второго тайма, а на 82-й и 94-й минутах довели счёт до крупного.

«Было непросто, так как в течение 60 минут «Эмполи» действительно заставлял нас страдать своим прессингом, и всё могло сложиться иначе. Во втором тайме мы прибавили, а соперник сбавил обороты. Матч получился очень зрелищным с обеих сторон.

«Ювентус» наконец-то похож на команду, но нам всё ещё предстоит наверстать упущенное в Серии А», – заявил в интервью DAZN наставник «бьянконери».