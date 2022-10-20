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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нацелился на форварда «Аталанты»

20 Октября 2022 • 22:15 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
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Через 22 ч. 32 мин.

«Ювентус» может переманить в свои ряды нападающего «Аталанты» Луиса Муриэля.

Колумбиец недоволен своим положением в клубе из Бергамо, поэтому отказался продлевать контракт, истекающий в 2024 году. По сведениям издания Tuttomercatoweb, уже по окончании нынешнего сезона «Аталанта» охотно рассмотрит трансферные предложения по 31-летнему игроку, и «Ювентус», ранее проявлявший интерес, считается одним из основных претендентов на форварда.

Луис Муриэль отыграл восемь матчей за «Аталанту» в текущем розыгрыше Серии А, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

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Ювентус Аталанта Луис Муриэль трансферы футбола - лето 2023
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