Бонуччи продлит контракт с «Ювентусом»

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в скором времени продлит свой контракт со «старой синьорой». Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Напомним, что действующее соглашение Бонуччи с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. По информации от источника, итальянец продлит своё пребывание в Турине ещё на одну кампанию.

Ранее в конце прошлого сезона «Ювентус» покинул другой возрастной центральный защитник – капитан Джорджо Кьеллини, который отправился доигрывать в МЛС за «Лос-Анджелес».

35-летний Бонуччи в нынешнем сезоне отметился одним голом в шести матчах чемпионата Италии.