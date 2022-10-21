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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи продлит контракт с «Ювентусом»

21 Октября 2022 • 12:03 Комментировать
Ювентус
...
Эмполи
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Через 8 ч. 4 мин.

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в скором времени продлит свой контракт со «старой синьорой». Об этом в социальных сетях сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Напомним, что действующее соглашение Бонуччи с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона. По информации от источника, итальянец продлит своё пребывание в Турине ещё на одну кампанию.

Ранее в конце прошлого сезона «Ювентус» покинул другой возрастной центральный защитник – капитан Джорджо Кьеллини, который отправился доигрывать в МЛС за «Лос-Анджелес».

35-летний Бонуччи в нынешнем сезоне отметился одним голом в шести матчах чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леонардо Бонуччи
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