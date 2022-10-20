​Аллегри: «С «Эмполи» будет непросто, они обыграли нас в Турине в прошлом сезоне»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался перед домашним матчем чемпионата Италии против «Эмполи».

«С «Эмполи» будет непросто, они обыграли нас в Турине в прошлом сезоне. «Эмполи» - быстрая, техничная и физически сильная команда. Мы должны быть на высоком уровне, чтобы победить. Будет плохо, если мы будем думать, что легко их обыграем», - сказал Аллегри в ходе пресс-конференции.

«Ювентус» будет принимать «Эмполи» в пятницу, 21 октября. Стартовый свисток в Турине прозвучит в 21:45 по московскому времени.

На текущий момент «Ювентус» занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.