Мойзе Кин: «Перед матчем пообещали друг другу отдать все силы ради болельщиков «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин высказался после победы над «Эмполи» (4:0).

22-летний футболист вышел в стартовом составе, а уже на 8-й минуте открыл счёт в матче, забив свой первый гол в сезоне.

«Мы должны продолжать в том же духе. Мы усердно работаем, чтобы компенсировать потери, допущенные нами ранее в этом сезоне.

Перед игрой мы устроили беседу, пообещав друг другу, что каждый из нас отдаст все силы ради болельщиков «Ювентуса» и чести клуба.

Старт сезона выдался для меня непростым, но я боролся, и мне помогали товарищи по команде. Я всегда старался полностью выкладываться, что бы обо мне ни говорили окружающие», – заявил в интервью DAZN Мойзе Кин.