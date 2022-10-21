Аллегри: «Ювентусу» нужно научиться играть все 90 минут»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, чего ждёт от команды в предстоящем матче.

Коллектив из Турина принимает на своём поле «Эмполи» в поединке 11-го тура Серии А.

«Будет непросто, потому что «Эмполи» играет в хороший и очень организованный футбол. Нам необходимо сохранять концентрацию, – сказал Аллегри в предматчевом интервью DAZN. – Главный урок, который нужно усвоить «Ювентусу», – игра длится 90 минут, и для победы нужно быть предельно сосредоточенными от начала и до самого конца. Постоянство очень важно», – отметил специалист.

Перед встречей с «Эмполи» «бьянконери» занимают восьмую строчку в турнирной таблице, опережая сегодняшнего соперника на пять очков.