«Манчестер Юнайтед» может отпустить Роналду зимой, но зарплата игрока сильно осложняет ситуацию

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду надеется сменить клуб в январе, но сделать это будет непросто.

Наставник Эрик тен Хаг, как сообщила ранее английская пресса, одобряет скорейший уход португальца, планировавшего сменить обстановку ещё летом. По информации журналиста Джейми Джексона, клуб может прислушаться к голландцу и одобрить продажу Роналду зимой, но желающих подписать 37-летнего футболиста может снова не найтись – покупателей отпугивает зарплата почти в 600 тысяч евро в неделю, которую получает нападающий по нынешнему контракту.

Криштиану Роналду записал себе в актив два забитых мяча в 12 поединках нынешней кампании за «Манчестер Юнайтед».