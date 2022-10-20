Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может отпустить Роналду зимой, но зарплата игрока сильно осложняет ситуацию

20 Октября 2022 • 21:36 Комментировать (1)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.50 2 3.50
22.10 19:30

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду надеется сменить клуб в январе, но сделать это будет непросто.

Наставник Эрик тен Хаг, как сообщила ранее английская пресса, одобряет скорейший уход португальца, планировавшего сменить обстановку ещё летом. По информации журналиста Джейми Джексона, клуб может прислушаться к голландцу и одобрить продажу Роналду зимой, но желающих подписать 37-летнего футболиста может снова не найтись – покупателей отпугивает зарплата почти в 600 тысяч евро в неделю, которую получает нападающий по нынешнему контракту.

Криштиану Роналду записал себе в актив два забитых мяча в 12 поединках нынешней кампании за «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
20 Октября 2022 в 21:56
Он всё сам делает для этого... Не гнушаясь, правда, ничем... Гнусный чел...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
87 мин
Фулхэм Фулхэм
Астон Вилла Астон Вилла
3
0
3.05 3.40 2.35
Видео
Перерыв
Лестер Лестер
Лидс Лидс
2
0
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
23:02 · Англия. Премьер-лига
Президент «Марселя» рассказал, почему не станет приглашать Роналду
22:38 · Англия. Премьер-лига
Новый директор «Челси» проехался по Пересу и Лапорте из-за Суперлиги
22:23 · Англия. Премьер-лига
Шмейхель: «Я впервые разочаровался в Роналду»
22:06 · Англия. Премьер-лига
Руководство «МЮ» полностью поддержало тен Хага в инциденте с Роналду 2
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может отпустить Роналду зимой, но зарплата игрока сильно осложняет ситуацию 1
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» решил не назначать нового тренера
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уже несколько месяцев пытается убедить Саку продлить контракт
20:56 · Англия. Премьер-лига
Экс-ассистент Сульшера и Рангника рассказал о давлении на тренеров из-за Роналду 1
20:11 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг устал терпеть Роналду 1
19:59 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа может продолжить карьеру в «Бетисе»
19:44 · Англия. Премьер-лига
​Почётный президент «Брайтона» решил наказать себя
18:56 · Англия. Премьер-лига
​Агбонлахор – о поведении Роналду: «Это позор» 6
18:49 · Англия. Премьер-лига
​«Арсеналу» предъявлены обвинения
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Юнайтед» дал понять, что клуб не будет активничать на рынке зимой 2
17:38 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» начал переговоры с Ковачичем
Все новости
Рекомендуем