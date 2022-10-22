Бруну Фернандеш: «Мы могли сделать счёт 2:0 уже в первом тайме»

Центральным матчем субботы в тринадцатом туре английского чемпионата стала встреча между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы вышли вперед за считанные минуты до конца игры, но, тем не менее, подопечные Эрика тен Хага смогли уйти от поражения и матч закончился вничью. События игры прокомментировал португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, который считает, что его команда должна была делать счет 2:0 уже в первом тайме.

- У нас были шансы в первом тайме, мы могли уже тогда сделать счет 2:0. Они забили с пенальти, но мы боролись, мы получили очко - не совсем то, чего хотели, но надо продолжать стараться и работать, - цитирует Фернандеша Sky Sports.