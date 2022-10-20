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Фердинанд: «Если тен Хаг не видит Роналду игроком основы, он должен освободить его от контракта»

20 Октября 2022 • 13:51 Комментировать (2)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.07 X 3.55 2 3.50
22.10 19:30

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал руководство клуба разорвать контракт с нападающим Криштиану Роналду, если главный тренер Эрик тен Хаг не видит в португальце стабильного игрока стартового состава.

«Если тен Хаг не видит Роналду игроком основы, он должен освободить его от контракта», – цитирует бывшего футболиста сборной Англии Five UK.

Напомним, на счету Роналду всего один гол в этом сезоне Английской премьер-лиги. Вчера футболист поехал домой ещё до конца матча с «Тоттенхэмом», который «Манчестер Юнайтед» выиграл у себя дома со счётом 2:0.

В конце сезона у Роналду заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Эрик тен Хаг
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Alex1972
20 Октября 2022 в 13:57
Да пусть сидит на лавке это "прыгало-убегало"... А-ха-ха-ха...
NOBODY
20 Октября 2022 в 13:52
а почему Тен Хаг вообще что-то должен Роналду? он тренер, он решает кому играть, кому нет.....
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