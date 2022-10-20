Фердинанд: «Если тен Хаг не видит Роналду игроком основы, он должен освободить его от контракта»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал руководство клуба разорвать контракт с нападающим Криштиану Роналду, если главный тренер Эрик тен Хаг не видит в португальце стабильного игрока стартового состава.

«Если тен Хаг не видит Роналду игроком основы, он должен освободить его от контракта», – цитирует бывшего футболиста сборной Англии Five UK.

Напомним, на счету Роналду всего один гол в этом сезоне Английской премьер-лиги. Вчера футболист поехал домой ещё до конца матча с «Тоттенхэмом», который «Манчестер Юнайтед» выиграл у себя дома со счётом 2:0.

В конце сезона у Роналду заканчивается контракт с «Манчестер Юнайтед».