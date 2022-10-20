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Де Хеа может продолжить карьеру в «Бетисе»

20 Октября 2022 • 19:59 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.50 2 3.50
22.10 19:30

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «Бетис». По сведениям Fichajes, 31-летний голкипер готов подписать трудовой договор с испанским клубом следующим летом.

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что доволен игрой вратаря, но пока еще не принял окончательное решение о его будущем.

В текущем сезоне де Хеа принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 18 мячей и шесть раз смог сохранить свои ворота «сухими». Действующее трудовое соглашение голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость испанца в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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