Де Хеа может продолжить карьеру в «Бетисе»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может перейти в «Бетис». По сведениям Fichajes, 31-летний голкипер готов подписать трудовой договор с испанским клубом следующим летом.

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявил, что доволен игрой вратаря, но пока еще не принял окончательное решение о его будущем.

В текущем сезоне де Хеа принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 18 мячей и шесть раз смог сохранить свои ворота «сухими». Действующее трудовое соглашение голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость испанца в 15 миллионов евро.