Ван дер Сар может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор амстердамского «Аякса» Эдвин ван дер Сар получил предложение от «Манчестер Юнайтед».

Знаменитому экс-вратарю предложена должность спортивного директора в манчестерском клубе, и голландец заинтересован в переходе, докладывает журналист Крис Вуртс. Переговоры между сторонами состоялись на прошлой неделе.

Эдвин ван дер Сар работает на благо «Аякса» с 2012 года, а его действующий контракт с голландским грандом рассчитан до 2023 года.

В бытность футболистом ван дер Сар защищал цвета «красных дьяволов» с 2006 по 2011 год, отыграв 266 матчей, после чего повесил бутсы на гвоздь.