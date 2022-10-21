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Ван дер Сар может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

21 Октября 2022 • 02:14 Комментировать
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.10 X 3.45 2 3.50
22.10 19:30

Генеральный директор амстердамского «Аякса» Эдвин ван дер Сар получил предложение от «Манчестер Юнайтед».

Знаменитому экс-вратарю предложена должность спортивного директора в манчестерском клубе, и голландец заинтересован в переходе, докладывает журналист Крис Вуртс. Переговоры между сторонами состоялись на прошлой неделе.

Эдвин ван дер Сар работает на благо «Аякса» с 2012 года, а его действующий контракт с голландским грандом рассчитан до 2023 года.

В бытность футболистом ван дер Сар защищал цвета «красных дьяволов» с 2006 по 2011 год, отыграв 266 матчей, после чего повесил бутсы на гвоздь.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эдвин Ван Дер Сар
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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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