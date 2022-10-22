Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фердинанд: «К Роналду нужно относиться не так, как к другим игрокам»

22 Октября 2022 • 16:32 Комментировать (2)
Челси
...
Манчестер Юнайтед
1 2.15 X 3.45 2 3.40
Через 2 ч. 26 мин.

Рио Фердинанд, бывший защитник «Манчестер Юнайтед», прокомментировал скандал с участием Криштиану Роналду.

Напомним, что звёздный форвард был отстранён от первой команды за отказ выйти на замену с последующим демонстративным уходом со скамейки запасных.

«Когда вы имеете дело с таким игроком, как Криштиану, то вы должны понимать – нравится вам это или нет – что речь идёт об одном из величайших футболистов всех времён. К нему нужно относиться не так, как к другим игрокам», - сказал Фердинанд BT Sport.

В субботу «Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду сыграет в гостях у «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию.

Кто виноват в обрушении карьеры Роналду

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
22 Октября 2022 в 16:47
ну можно например приобрести тогда Пеле - и ставить его в каждый матч, и пусть не может бегать и забивать - но он же король футбола, причем запретить соперникам отбирать у того мяч, а как у легенды можно забирать мяч, ну что вы???
Dаvid MU
22 Октября 2022 в 16:35
А как относиться ? Если у него за 900 с лишним минут игрового времени всего 2 гола. Поэтому он и стал получать меньше игровой практики.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ливерпуль Ливерпуль
1
0
11.00 5.80 1.28
Видео
22.10.22 в 17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Брайтон Брайтон
1.27 6.40 11.00
Видео
22.10.22 в 17:00
Эвертон Эвертон
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.33 3.45 3.10
Видео
22.10.22 в 19:30
Челси Челси
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.87 3.85 4.10
Видео
23.10.22 в 16:00
Саутгемптон Саутгемптон
Арсенал Арсенал
5.20 4.30 1.62
Видео
23.10.22 в 16:00
Лидс Лидс
Фулхэм Фулхэм
2.20 3.60 3.25
Видео
23.10.22 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Брентфорд Брентфорд
2.17 3.50 3.40
Видео
23.10.22 в 16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Лестер Лестер
2.23 3.50 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался после провального матча «Ливерпуля» 1
16:44 · Англия. Премьер-лига
​Милнер посетовал на реализацию
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» проиграл больше матчей, чем за весь прошлый сезон
16:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Брайтон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
16:38 · Англия. Премьер-лига
​В Англии рассказали об удивительной статистике Клоппа после провального матча
16:32 · Англия. Премьер-лига
​Фердинанд: «К Роналду нужно относиться не так, как к другим игрокам» 2
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» умудрился проиграть в матче с «Ноттингем Форест» 1
15:45 · Англия. Премьер-лига
Пулишич высказался о травме Риса Джеймса
15:38 · Англия. Премьер-лига
Пулишич: «Назначение Поттера позитивно повлияло на «Челси»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Пулишич рассказал, что необходимо сделать «Челси» для победы над «Манчестер Юнайтед»
15:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с Роналду 2 слухи
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Аканджи высказался о своём удивительном умении быстро умножать
15:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Фирмино был важен для «Ливерпуля» ещё с того момента, как я пришёл сюда»
14:53 · Англия. Премьер-лига
​Аршавин рассказал, привозили ли его на стадион «Арсенала» в багажнике
14:05 · Англия. Премьер-лига
Тан Хаг: «Надеюсь, в этот раз, моя команда будет играть против «Челси» не 11 на 12»
Все новости
Рекомендуем