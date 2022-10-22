​Фердинанд: «К Роналду нужно относиться не так, как к другим игрокам»

Рио Фердинанд, бывший защитник «Манчестер Юнайтед», прокомментировал скандал с участием Криштиану Роналду.

Напомним, что звёздный форвард был отстранён от первой команды за отказ выйти на замену с последующим демонстративным уходом со скамейки запасных.

«Когда вы имеете дело с таким игроком, как Криштиану, то вы должны понимать – нравится вам это или нет – что речь идёт об одном из величайших футболистов всех времён. К нему нужно относиться не так, как к другим игрокам», - сказал Фердинанд BT Sport.

В субботу «Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду сыграет в гостях у «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию.

Кто виноват в обрушении карьеры Роналду