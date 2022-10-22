Тан Хаг: «Надеюсь, в этот раз, моя команда будет играть против «Челси» не 11 на 12»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил, как сыграл с «Челси» вничью 4:4 на «Стэмфорд Бридж» во главе «Аякса» в Лиге чемпионов. Напомним, во втором тайме амстердамский клуб вёл в счёте 4:1, но после удаления Дэйли Блинда и Жоэля Велтмана «пенсионеры» смогли сравнять счёт.

«Матч против «Челси» с «Аяксом»? «Надеюсь, в этот раз, моя команда будет играть против «Челси» не 11 на 12. Если мы сыграем 11 на 11, думаю, у нас будут неплохие шансы победить», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» должны встретиться сегодня на «Стэмфорд Бридж» в рамках матча Английской премьер-лиги. Игра стартует в 19:30 по московскому времени.