Пулишич рассказал, что необходимо сделать «Челси» для победы над «Манчестер Юнайтед»

Игрок «Челси» Кристиан Пулишич поделился ожиданиями от матча 13-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

Американец похвалил соперника, назвав «красных дьяволов» топовой командой, против которой будет очень сложно играть. Пулишич также отметил, что для победы над манкунианцами «синим» необходимо найти баланс между обороной и атакой.

«В последнее время мы выглядели очень уверенно, поэтому нам просто нужно найти баланс между защитой и атакой, чтобы попытаться сломить их», — заявил Пулишич.

Напомним, матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 22 октября. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. На данный момент лондонцы опережают манкунианцев в турнирной таблице чемпионата Англии на одно очко.