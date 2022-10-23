Стам рассказал, как отреагировал бы на поступок Роналду Алекс Фергюсон

Бывший голландский защитник Яп Стам, поигравший в «Манчестер Юнайтед» во времена, когда клубом руководил Алекс Фергюсон, рассказал, как, по его мнению, отнесся бы к поступку Роналду в последнем матче «Манчестер Юнайтед» бывший легендарный тренер клуба - сэр Алекс Фергюсон.

Стам напомнил о крылатой шутке про «фен Фергюсона» - манеру тренера орать провинившимся игрокам в лицо так, что волосы на голове несчастных становились дыбом, словно вследствие обдува феном.

- Как отреагировал бы Фергюсон? Помните это выражение про «фен Фергюсона»? Вот так бы и отреагировал, причем это был бы беспрецедентно сильный фен, - цитирует Стама Sky Sports.