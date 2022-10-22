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Огненная концовка в Лондоне: «Челси» забил поздно, но Каземиро спас «Манчестер Юнайтед» в компенсированное время

22 Октября 2022 • 21:25 Комментировать (7)
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в 13-м туре АПЛ.

Протокол игры  
Челси1:1Манчестер Юнайтед
(1:0) Жоржиньо II87'  
  Каземиро Карлос (1:1)
Аррисабалага КепаЧалоба ТревоСилва ТьягоКукурелья Марк 36' (Ковачич Матео ( 36') Аспиликуэта СесарЧилуэлл БенЖоржиньо II  90'Лофтус-Чик Рубен 79' (Броя Армандо ( 79') Маунт МэйсонСтерлинг Рахим 79' (Чуквуэмека Карни ( 79') Обамеянг Пьер-Эмерик 74' (Пулишич Кристиан ( 74')
Запасные: Менди ЭдуарХаверц КайГаллахер КонорЗакария ДенисЗиеш Хаким
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран Рафаэль 60' (Линделоф Виктор ( 60') Мартинес ЛисандроШоу Люк  90'Каземиро КарлосЭриксен Кристиан 80' (Мактоминай Скотт ( 80') Антони  32'Фернандеш БрунуСанчо Джедон 52' (Фред Сантос ( 52'  86') Рэшфорд Маркус 81' (Эланга Энтони ( 81')
Запасные: Гарначо АлехандроРоналду КриштиануПельистри ФакундоИкбал ЗиданХитон ТомМаласиа Тирелл
22 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Главной вывеской 13-го тура АПЛ безусловно стало противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед». За пару дней до игры стало известно, что на поле не выйдет Криштиану Роналду – это воспитательная мера от Эрика тен Хага. В прошлом туре португалец отказался выходить на замену и досрочно покинул стадион, а «дьяволы» без его участия очень уверенно одолели другую лондонскую команду – «Тоттенхэм».

«Челси» с Грэмом Поттером пока не проигрывает (5 побед и 2 ничьих), но в последнем туре оступился в игре против «Брентфорда». И также неуверенно начал игру против «МЮ». Вообще у «дьяволов» тен Хага топ-игры получаются очень даже хорошо. Вот и матч с «Челси» гости начали бодро. Уже на девятой минуте Шоу ускорился на заброс Фернандеша и после рейда пробил в ближнюю «шестёрку», немного промахнувшись.

«Челси» вроде больше владел мячом, отвечал в позиционных атаках, но куда острее получалось у «МЮ». Тут и Антони отметился индивидуальным мастерством, добравшись до угла штрафной и опасно пробив – Кепа выручил. Затем наступило время Маркуса Рэшфорда. Два раза подряд он врывался в штрафную площадь, выскакивая практически на рандеву с Кепой. Но небольшое давление защитника и отличная игра вратаря «Челси» так и не позволила отличиться Маркусу.

В концовке тайма вновь пробил Антони, на что «Челси» ответил только неплохим выстрелом Обамеянга (мимо ворот). Первую половину встречи смело можно было записать в актив «МЮ» - Поттеру даже пришлось заменить Кукурелью на Ковачича, дабы перестроить схему. Однако счёт на табло так и не изменился – нули. Эрик тен Хаг к часу игрового времени тоже сделал перестановку с небольшой сменой формации – вместо Джейдона Санчо вышел Фред, а затем и вынужденную по позиции – вместо Рафы Варана появился Виктор Линделёф.

А игра тем временем скучнела. Уже не было того преимущества «МЮ», сохранялось территориальное превосходство «Челси», которое никак не отражалось на количестве опасных моментов. Только под занавес встречи громко зазвучала перекладина на «Стэмфорд Бридж». Маунт подал от угла поля, Чалоба продавил Фреда и пробил в каркас ворот. Казалось, что дело катится к нулевой ничьей, как случился фол Мактоминея, завалившего Брою опять же на угловом ударе. Атвелл указал на «точку» практически без раздумий, а Жоржиньо в фирменном стиле реализовал пенальти – 1:0.

Но ничья была бы наверное результатом более справедливым. И гости её добыли. На четвёртой компенсированной минуте Люк Шоу выдал кросс, а Каземиро пробил через перчатки Кепы и рикошет от штанги - 1:1. «Челси» не переиграл «Манчестер Юнайтед» на своём поле и не оторвался от него в турнирной таблице. Между клубами, расположившимися на границе топ-4, сохранилось одно очко разницы.

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Челси Манчестер Юнайтед
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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slain
22 Октября 2022 в 21:59
Замены у Поттера конечно сработали, но чет смотрю, и кто это такие вообще выходили в конце?
Плюс непонятно зачем он изначально выходил с такой схемой, очевидно же что без Канте(да и с нынешним не факт) двое центр не вытянут.
Element-22
22 Октября 2022 в 21:50
А кто-нибудь вообще вспомнит крайний матч с пенсами, когда МЮ - не будем греха таить - доминировал и по всем показателям превосходил соперника?
Спасибо Папе Казу.
Alex1972
22 Октября 2022 в 21:39
Справедливы итог... В первом тайме был лучше МЮ...
snk6565
22 Октября 2022 в 21:37
Десять очков в пяти матчах с топами...результат крайне положительный, а с учетом того, что начало вырисовываться подобие той игры, которая должна быть...надежда начинает возрождаться...главное, чтобы это не было временным явлением, как в предыдущие времена.
GGMU!!
NOBODY
22 Октября 2022 в 21:40
Каземиро походу вам классно пришелся ко двору.....)))
ARTUR
22 Октября 2022 в 21:35
Концовка конечно бомбическая )) МЮ весь матч кота за яйца мутузил а когда пропустили из за тупореза Мактоминея , то вдруг оживились , Бруно их весь матч пытался завести но полувялым болтали . Казимиро топчик . Решфор баклан , я это говорил давно . Тупое создание ..
redwhite1959
22 Октября 2022 в 21:35
Играли равные команды - итог закономерный! У обеих команд БОЛЬШИЕ проблемы с реализацией! И потому, если и дальше в других матчах они будут транжирить свои моменты, то вряд ли составят конкуренцию МанСити в борьбе за чемпионство.
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