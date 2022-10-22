Огненная концовка в Лондоне: «Челси» забил поздно, но Каземиро спас «Манчестер Юнайтед» в компенсированное время

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в 13-м туре АПЛ.

Главной вывеской 13-го тура АПЛ безусловно стало противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед». За пару дней до игры стало известно, что на поле не выйдет Криштиану Роналду – это воспитательная мера от Эрика тен Хага. В прошлом туре португалец отказался выходить на замену и досрочно покинул стадион, а «дьяволы» без его участия очень уверенно одолели другую лондонскую команду – «Тоттенхэм».

«Челси» с Грэмом Поттером пока не проигрывает (5 побед и 2 ничьих), но в последнем туре оступился в игре против «Брентфорда». И также неуверенно начал игру против «МЮ». Вообще у «дьяволов» тен Хага топ-игры получаются очень даже хорошо. Вот и матч с «Челси» гости начали бодро. Уже на девятой минуте Шоу ускорился на заброс Фернандеша и после рейда пробил в ближнюю «шестёрку», немного промахнувшись.

«Челси» вроде больше владел мячом, отвечал в позиционных атаках, но куда острее получалось у «МЮ». Тут и Антони отметился индивидуальным мастерством, добравшись до угла штрафной и опасно пробив – Кепа выручил. Затем наступило время Маркуса Рэшфорда. Два раза подряд он врывался в штрафную площадь, выскакивая практически на рандеву с Кепой. Но небольшое давление защитника и отличная игра вратаря «Челси» так и не позволила отличиться Маркусу.

В концовке тайма вновь пробил Антони, на что «Челси» ответил только неплохим выстрелом Обамеянга (мимо ворот). Первую половину встречи смело можно было записать в актив «МЮ» - Поттеру даже пришлось заменить Кукурелью на Ковачича, дабы перестроить схему. Однако счёт на табло так и не изменился – нули. Эрик тен Хаг к часу игрового времени тоже сделал перестановку с небольшой сменой формации – вместо Джейдона Санчо вышел Фред, а затем и вынужденную по позиции – вместо Рафы Варана появился Виктор Линделёф.

А игра тем временем скучнела. Уже не было того преимущества «МЮ», сохранялось территориальное превосходство «Челси», которое никак не отражалось на количестве опасных моментов. Только под занавес встречи громко зазвучала перекладина на «Стэмфорд Бридж». Маунт подал от угла поля, Чалоба продавил Фреда и пробил в каркас ворот. Казалось, что дело катится к нулевой ничьей, как случился фол Мактоминея, завалившего Брою опять же на угловом ударе. Атвелл указал на «точку» практически без раздумий, а Жоржиньо в фирменном стиле реализовал пенальти – 1:0.

Но ничья была бы наверное результатом более справедливым. И гости её добыли. На четвёртой компенсированной минуте Люк Шоу выдал кросс, а Каземиро пробил через перчатки Кепы и рикошет от штанги - 1:1. «Челси» не переиграл «Манчестер Юнайтед» на своём поле и не оторвался от него в турнирной таблице. Между клубами, расположившимися на границе топ-4, сохранилось одно очко разницы.