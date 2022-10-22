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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» объявил состав на матч с «Фиорентиной»

22 Октября 2022 • 20:59 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 1.90 X 3.75 2 3.45
Через 0 ч. 20 мин.

В матче одиннадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Фиорентина» примет дома «Интер». Накануне игры стал известен состав миланского клуба, его с подачи наставника Симоне Индзаги обнародовала клубная пресс-служба «Интера».

«Интер» Милан: Онана, Шкриньяр, де Врей, Ачерби, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Лаутаро, Корреа.  

Матч между «Фиорентиной» и «Интером» в рамках одиннадцатого тура итальянского чемпионата Серии А начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.

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Интер Милан Фиорентина
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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Милан Милан
Монца Монца
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22.10.22 в 21:45
Фиорентина Фиорентина
Интер Милан Интер Милан
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23.10.22 в 13:30
Удинезе Удинезе
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