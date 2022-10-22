«Интер» объявил состав на матч с «Фиорентиной»

В матче одиннадцатого тура итальянского чемпионата Серии А «Фиорентина» примет дома «Интер». Накануне игры стал известен состав миланского клуба, его с подачи наставника Симоне Индзаги обнародовала клубная пресс-служба «Интера».

«Интер» Милан: Онана, Шкриньяр, де Врей, Ачерби, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Лаутаро, Корреа.

Матч между «Фиорентиной» и «Интером» в рамках одиннадцатого тура итальянского чемпионата Серии А начнется в 21:45 по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.