Бастони не выйдет в основе на матч «Фиорентиной» из-за температуры

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони не выйдет в основном составе своей команды на матч с «Фиорентиной». Об этом сообщает журналист Маттео Бардзаги в социальных сетях.

По сведениям источника, у футболиста простуда, но при этом он будет находиться на скамейке запасных. В основном составе «нерадзурри» с большой долей вероятности появится опытный Франческо Ачерби, который перешёл в команду этим летом из римского «Лацио».

Также главному тренеру Симоне Индзаги предстоит решить, какой нападающий выйдет в основе на матч с «Фиорентиной»: Хоакин Корреа или Эдин Джеко. Напомним, Ромелу Лукаку не примет участие в игре.