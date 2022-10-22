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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони не выйдет в основе на матч «Фиорентиной» из-за температуры

22 Октября 2022 • 09:33 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
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Через 11 ч. 21 мин.

Центральный защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони не выйдет в основном составе своей команды на матч с «Фиорентиной». Об этом сообщает журналист Маттео Бардзаги в социальных сетях.

По сведениям источника, у футболиста простуда, но при этом он будет находиться на скамейке запасных. В основном составе «нерадзурри» с большой долей вероятности появится опытный Франческо Ачерби, который перешёл в команду этим летом из римского «Лацио».

Также главному тренеру Симоне Индзаги предстоит решить, какой нападающий выйдет в основе на матч с «Фиорентиной»: Хоакин Корреа или Эдин Джеко. Напомним, Ромелу Лукаку не примет участие в игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина Алессандро Бастони
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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