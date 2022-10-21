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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянский журналист не верит в возвращение Кокорина в «Фиорентину»

21 Октября 2022 • 09:13 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
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22.10 21:45

Итальянский журналист Пьетро Ладзерини поделился мнением о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в настоящий момент выступающего за «Арис» на правах аренды.

Напомним, 31-летний россиянин перешёл в кипрский клуб под занавес летнего трансферного окна. В текущем сезоне форвард провёл в составе «Ариса» шесть матчей, забив три мяча и отдав одну результативную передачу.

Ладзерини не верит в возвращение Кокорина в итальянский клуб. По мнению журналиста, «фиалки» попытаются продать футболиста.

«Заявления Кокорина из интервью во Флоренции восприняли с симпатией, но я не думаю, что у Александра есть шанс вернуться в «Фиорентину». В то же время, тот факт, что он начал играть и забивать, позволит «фиалкам» продать его и хоть как-то компенсировать этот трансфер. Я не думаю, что в нынешней ситуации клуб будет готов отпустить Кокорина за ноль», — приводит слова Ладзерини «РБ Спорт».

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. С тех пор он провёл в составе «фиалок» 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает экс-нападающего сборной России в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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