Павлюченко — о возвращении Кокорина в сборную: «Мне было бы интересно посмотреть, как он выглядит»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном возвращении игрока «Ариса» Александра Кокорина в состав сборной России.

Ранее наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной просматривает всех российских футболистов, поэтому приглашён может быть любой.

Павлюченко поддержал возможное возвращение Кокорина в национальную команду, за которую он не выступал с 2017 года.

«Если Карпин посчитает, что он может помочь, и решит вызвать, я только двумя руками за! Мне было бы интересно, чтобы он приехал: заодно посмотреть, как он выглядит», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, что 31-летний Кокорин принадлежит «Фиорентине» и выступает за «Арис» на правах годичной аренды. В нынешнем сезоне форвард провёл в составе кипрской команды шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.