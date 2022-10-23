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Чемпионат Италии. Серия А

​Арбитр, работавший на матче «Интера», дисквалифицирован

23 Октября 2022 • 18:07 Комментировать (1)
Фиорентина
3:4
Интер Милан
окончен

В субботу вечером «Интер» обыграл «Фиорентину» на выезде со счётом 4:3. В расположении «фиалок» остались вопросы к Паоло Валери, который работал на игре в качестве главного рефери. Арбитр действительно допустил несколько грубых ошибок. Особняком стало решение не наказывать Федерико Димарко за подкат против Джакомо Бонавентуры.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, по итогам оценки его работы Паоло Валери был дисквалифицирован на следующий тур Серии А.

На вершине турнирной таблицы чемпионата Италии сейчас располагаются «Наполи» и «Милан». Правда, неаполитанцы свой матч тура ещё не провели.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина Паоло Валери
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Комментарии (1)
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ЮвиК
23 Октября 2022 в 18:20
Классное наказание. Заставит задуматься над своими решениями ага.
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