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Чемпионат Италии. Серия А

Массажист Кокорина объяснил, почему футболист мало играл в «Фиорентине»

20 Октября 2022 • 15:11 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 3.65 X 3.55 2 2.02
22.10 21:45

Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, поделился мнением о количестве игрового времени российского футболиста в «Фиорентине».

По словам массажиста, во времена своих выступлений за итальянский клуб Кокорин был полностью здоров, но провёл мало матчей в футболке «фиалок», так как ему не давал играть тренерский штаб команды.  За «Фиорентину» Кокорин провёл в общей сложности 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

«В «Фиорентину» пришёл третий или четвёртый тренер, и Саше не давали возможности играть. Кокорин был в полном порядке. Он усердно тренировался, а руководство «фиалок» было довольно его самоотдачей на тренировках и отношением футболиста к своему делу», — цитирует Колесникова Sport24.

Напомним, 31-летний Кокорин всё ещё принадлежит «Фиорентине» и выступает за «Арис» на правах годичной аренды. В нынешнем сезоне россиянин отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей в шести проведённых матчах в составе команды из Кипра.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Сергей Колесников
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