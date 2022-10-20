Массажист Кокорина объяснил, почему футболист мало играл в «Фиорентине»

Сергей Колесников, массажист нападающего «Ариса» Александра Кокорина, поделился мнением о количестве игрового времени российского футболиста в «Фиорентине».

По словам массажиста, во времена своих выступлений за итальянский клуб Кокорин был полностью здоров, но провёл мало матчей в футболке «фиалок», так как ему не давал играть тренерский штаб команды. За «Фиорентину» Кокорин провёл в общей сложности 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

«В «Фиорентину» пришёл третий или четвёртый тренер, и Саше не давали возможности играть. Кокорин был в полном порядке. Он усердно тренировался, а руководство «фиалок» было довольно его самоотдачей на тренировках и отношением футболиста к своему делу», — цитирует Колесникова Sport24.

Напомним, 31-летний Кокорин всё ещё принадлежит «Фиорентине» и выступает за «Арис» на правах годичной аренды. В нынешнем сезоне россиянин отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей в шести проведённых матчах в составе команды из Кипра.