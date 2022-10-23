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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Фиорентины» сломал дверь раздевалки после поражения от «Интера»

23 Октября 2022 • 09:03 Комментировать
Фиорентина
3:4
Интер Милан
окончен

В рамках 11-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на своем поле принимала миланский «Интер». Встреча завершилась поражением «фиалок» со счетом 3:4. Решающий гол забил полузащитник «нерадзурри» Генрих Мхитарян на 96-й минуте.

По сообщениям Gazzetta dello Sport, президент флорентийского клуба Рокко Коммиссо был в ярости после неудачи команды. Руководитель на эмоциях сломал дверь в клубной раздевалке.

После 11 туров «Фиорентина» с десятью баллами занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. Что касается «Интера», то подопечные Симоне Индзаги набрали 21 очко и располагаются на седьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фиорентина Рокко Коммиссо
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