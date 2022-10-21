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Чемпионат Италии. Серия А

​Индзаги: «Лукаку не сыграет в субботу»

21 Октября 2022 • 19:29 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 2.20 X 3.80 2 2.75
22.10 21:45

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о состоянии Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард накануне возобновил тренировки.

«Лукаку уже два дня частично тренируется с командой. Ему определённо нужно восстановить свою спортивную форму, но он очень мотивирован.

Лукаку не сыграет завтра, но мы надеемся, что он будет готов к среде. Глядя на то, как он работает, я в нём уверен», - высказался Индзаги для клубного ТВ.

Напомним, что Ромелу Лукаку в последний раз выходил на футбольное поле ещё в конце лета.

На текущий момент «Интер» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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