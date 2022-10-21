​Индзаги: «Лукаку не сыграет в субботу»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос о состоянии Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард накануне возобновил тренировки.

«Лукаку уже два дня частично тренируется с командой. Ему определённо нужно восстановить свою спортивную форму, но он очень мотивирован.

Лукаку не сыграет завтра, но мы надеемся, что он будет готов к среде. Глядя на то, как он работает, я в нём уверен», - высказался Индзаги для клубного ТВ.

Напомним, что Ромелу Лукаку в последний раз выходил на футбольное поле ещё в конце лета.

На текущий момент «Интер» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.