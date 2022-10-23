Индзаги: «Интер» бился до самого конца»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал гостевую победу над «Фиорентиной» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча во Флоренции завершилась со счетом 4:3 в пользу «нерадзурри». Решающий гол в добавленное время забил Мхитарян.

«Соперник нас дважды подлавливал, но мы не переставали играть. Первые полчаса мы отлично провели, но затем упустили нити игры. Команде очень помогли игроки, вышедшие со скамейки. В этой встрече мы показали важный сигнал. Команда билась до самого конца», - цитирует специалиста Football-Italia.

После 11 туров Серии А «Интер» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице.