​Лукаку пригрозил британскому таблоиду

Британский таблоид The Sun опубликовал фотографию темнокожего человека, который на улицах Милана курит электронную сигарету. В публикации утверждалось, что это форвард «Интера» Ромелу Лукаку. Человек на самом деле похож на бельгийского футболиста, но это был не он.

«Ребята, вы нарываетесь не на того. Мои люди свяжутся с вами очень скоро. Вы, ребята, чертовски косые, потому что публикуете фото, на котором не я, и размещаете ошибочную информацию», - написал Лукаку в социальных сетях.

На днях Ромелу Лукаку возобновил тренировки после травмы. Теперь бельгийскому форварду предстоит набрать форму.