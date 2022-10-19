Виери: «У «Интера» есть всё для борьбы за титул»

Миланский «Интер», выигравший чемпионский титул в 2021 году, в прошлом сезоне проиграл Скудетто с разницей в два очка. В этом сезоне дела команды идут не лучшим образом - она потерпела уже четыре поражения. Тем не менее, бывший футболист клуба Кристиан Вьери считает, что «Интер» по-прежнему является претендентом на титул.

- Скоро будет пауза, чемпионат возобновится в январе, все может измениться. Вернется в строй Лукаку, это важный актив. Я жду, что будет больше таких матчей, как против «Барселоны», уже несколько матчей «Интер» замечательно выступает и если так будет дальше, то не вижу причин не вернуться в борьбу за титул, - цитирует слова Виери BoboTV, канал футболиста на Youtube.