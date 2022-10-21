Итальянский журналист: «Для меня Кокорин — это какая-то шутка»

Итальянский журналист Карло Лаудиса поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине, который в настоящий момент выступает за кипрский «Арис» на правах аренды.

Напомним, Кокорин перешёл в итальянский клуб из «Спартака» в январе 2021 года. С тех пор в составе «фиалок» российский футболист провёл 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

По мнению итальянского журналиста, Кокорин не смог выдержать конкуренцию за место в составе команды.

«Для меня Кокорин — это какая-то шутка. В Италии мы вообще никогда не видели его на поле, ха-ха. Я даже не могу сказать, какими качествами он обладает. У Кокорина не было никакого конфликта и недопонимая с главным тренером. Просто в «Фиорентине» был Влахович, затем его продали и взяли Кабрала с Йовичем. Имея таких нападающих, тренер никогда бы не сделал выбор в пользу Кокорина», — цитирует журналиста Sport24.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провёл в составе «Ариса» шесть матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Летом следующего года россиянин должен будет вернуться в «Фиорентину».