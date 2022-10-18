Известный инсайдер прокомментировал слухи о возвращении Лукаку в «Челси»

Нападающий Ромелу Лукаку, арендованный «Интером» у «Челси», в ближайшее время не вернётся в Англию.

Недавно в прессе появились слухи о досрочном возвращении бельгийца в Лондон из аренды – источники утверждали, что новый наставник «Челси» Грэм Поттер, в отличие от своего предшественника Томаса Тухеля, видит Лукаку в своих построениях, однако эти сведения были опровергнуты знаменитым инсайдером Фабрицио Романо. По данным трансферного эксперта, 29-летний форвард точно не будет отозван из аренды зимой. Клубы уже обсуждали продление аренды ещё на один сезон, но пока не достигли согласия.

После возвращения в «Интер» Ромелу Лукаку отыграл три матча, отметившись одним голом.