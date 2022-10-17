Канчельскис: Кокорин профукал карьеру из-за денег, его уровень — ФНЛ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался об уровне нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Александр профукал всю свою карьеру из-за денег — факт! Уверен, что Серию А он не потянет, потому его уровень — ФНЛ. Талант был, но остался без карьеры из-за денег!» — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

Эксперт считает, что со стороны Кокорина некрасиво говорить в данной ситуации про деньги, потому что сейчас много бедных людей.

Ранее российский форвард в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, что заработал больше всех денег в российском футболе.

Напомним, текущий сезон Кокорин проводит в кипрском «Арисе», но права на игрока принадлежат «Фиорентине».