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Чемпионат Италии. Серия А

Данни считает, что Кокорин ещё способен заиграть в топ-клубе

22 Октября 2022 • 13:58 Комментировать
Фиорентина
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Интер Милан
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Через 7 ч. 18 мин.

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о перспективах нападающего «Ариса» Александра Кокорина заиграть в топ-клубе.

Португалец верит в то, что россиянин ещё способен выступать в сильной европейской команде, так как возраст Кокорина позволяет ему вернуться на свой прежний уровень.

«Я всегда говорил, что Кокорин — действительно хороший футболист. Да, в «Фиорентине» у него не получилось, но на это, думаю, есть объективные причины. Кипрский чемпионат — хорошая возможность напомнить о себе. «Арис» может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу», — приводит слова Данни «РБ Спорт».  

Напомним, минувшим летом 31-летний Кокорин перешёл в кипрский «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провёл в составе своей новой команды шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Данни Арис Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
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