Данни считает, что Кокорин ещё способен заиграть в топ-клубе

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о перспективах нападающего «Ариса» Александра Кокорина заиграть в топ-клубе.

Португалец верит в то, что россиянин ещё способен выступать в сильной европейской команде, так как возраст Кокорина позволяет ему вернуться на свой прежний уровень.

«Я всегда говорил, что Кокорин — действительно хороший футболист. Да, в «Фиорентине» у него не получилось, но на это, думаю, есть объективные причины. Кипрский чемпионат — хорошая возможность напомнить о себе. «Арис» может стать для Кокорина трамплином в европейскую топ-лигу», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Напомним, минувшим летом 31-летний Кокорин перешёл в кипрский «Арис» из «Фиорентины» на правах аренды. В текущем сезоне нападающий провёл в составе своей новой команды шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.