Булыкин рассказал, в каком случае Кокорин сможет вернуться в сборную России

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы нападающего «Ариса» Александра Кокорина вернуться в состав сборной России.

Ранее наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной следит за всеми российскими игроками, поэтому приглашён может быть любой.

По мнению Булыкина, для того, чтобы попасть в сборную 31-летнему нападающему необходимо демонстрировать высокий уровень игры на протяжении длительного времени.

«Для того чтобы играть в сборной, нужно быть в форме не только пару месяцев, а как минимум, в сезоне. Как минимум тут есть психологическая составляющая и ещё несколько моментов, чтобы микроклимат в коллективе был хороший. У Кокорина задача простая — играть, забивать и выходить на свой прежний уровень. Любой тренер, если футболист будет забивать по два гола возьмёт его в сборную», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, минувшим летом Кокорин перешёл в кипрский «Арис» из «Фиорентины» на правах годичной аренды. В составе своей новой команды россиянин успел провести шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.