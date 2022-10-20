Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Булыкин рассказал, в каком случае Кокорин сможет вернуться в сборную России

20 Октября 2022 • 16:20 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
1 3.65 X 3.55 2 2.02
22.10 21:45

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы нападающего «Ариса» Александра Кокорина вернуться в состав сборной России.

Ранее наставник национальной команды Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной следит за всеми российскими игроками, поэтому приглашён может быть любой.

По мнению Булыкина, для того, чтобы попасть в сборную 31-летнему нападающему необходимо демонстрировать высокий уровень игры на протяжении длительного времени.

«Для того чтобы играть в сборной, нужно быть в форме не только пару месяцев, а как минимум, в сезоне. Как минимум тут есть психологическая составляющая и ещё несколько моментов, чтобы микроклимат в коллективе был хороший. У Кокорина задача простая — играть, забивать и выходить на свой прежний уровень. Любой тренер, если футболист будет забивать по два гола возьмёт его в сборную», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Напомним, минувшим летом Кокорин перешёл в кипрский «Арис» из «Фиорентины» на правах годичной аренды. В составе своей новой команды россиянин успел провести шесть матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Сборная России Дмитрий Булыкин Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Октября
16:59 · Италия. Серия А
​Луис Альберто разочарован своим положением в «Лацио» слухи
16:50 · Италия. Серия А
​Игроки «Милана» отметили день рождения Пиоли
16:20 · Италия. Серия А
Булыкин рассказал, в каком случае Кокорин сможет вернуться в сборную России
16:17 · Италия. Серия А
​Аллегри дал понять, что у него нет проблем с Бонуччи
16:12 · Италия. Серия А
​Аллегри: «С «Эмполи» будет непросто, они обыграли нас в Турине в прошлом сезоне»
15:59 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» нацелился на звёздного форварда из «Интера»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отправил скаутов для более подробного анализа Хвичи
15:11 · Италия. Серия А
Массажист Кокорина объяснил, почему футболист мало играл в «Фиорентине»
15:05 · Англия. Премьер-лига
Итальянский топ-клуб нацелился на молодого нападающего «Челси»
14:16 · Италия. Серия А
​Лукаку уже тренируется
13:59 · Италия. Серия А
Аллегри: «Кьеза и Погба не готовы к матчу с «Эмполи» 1
13:17 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти, Гвардиола и Моуринью претендуют на звание лучшего тренера года 6
13:06 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Эмполи»: прогноз на матч чемпионата Италии – 21 октября 2022
13:03 · Италия. Серия А
В «Наполи» ответили, продадут ли Хвичу в АПЛ
12:57 · Россия. Премьер-лига
Сёмин отреагировал на интерес «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» к Хвиче
Все новости
Рекомендуем