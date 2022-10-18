«Я ошибался, когда требовал его отставки» - Кассано смилостивился над Индзаги

Последние результат миланского «Интера», прежде всего в Лиге чемпионов, заставили Антонио Кассано, в прошлом выступавшего за миланский «Интер», изменить свое мнение о нынешнем наставнике клуба.

Еще недавно Кассано призывал к увольнению Индзаги, однако сейчас не просто изменил свое мнение, но и нашел в себе силы признать свою неправоту.

- Я ошибался, когда говорил о том, что Индзаги надо уволить. Но, с другой стороны, пока что его результаты в чемпионате неудовлетворительны. Я не говорю о том, что надо лидировать и брать Скудетто в каждом сезоне, но одно дело проиграть его с разницей в два очка, другое - уступать лидеру восемь очков, как сейчас, - цитирует слова Кассано ITASportPress.