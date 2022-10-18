Барелла оценил свои шансы стать капитаном «Интера»

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла оценил свои шансы стать новым капитаном «нерадзурри». Напомним, действующим капитаном клуба сейчас является Самир Ханданович.

«Стану ли я капитаном «Интера»? Сейчас я об этом не беспокоюсь. В данный момент в команде есть футболисты, которые выступают за клуб куда дольше. Ханданович является частью нашей истории, он наш капитан», – заявил Барелла в интервью официальному сайту «Интера».

Напомним, Барелла выступает за миланский «Интера» с лета 2019 года, когда перешёл в команду из «Кальяри». С тех пор футболист провёл в клубе уже три сезона и успел выиграть Скудетто и Кубок Италии.