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Чемпионат Италии. Серия А

Барелла оценил свои шансы стать капитаном «Интера»

18 Октября 2022 • 09:45 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
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22.10 21:45

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла оценил свои шансы стать новым капитаном «нерадзурри». Напомним, действующим капитаном клуба сейчас является Самир Ханданович.

«Стану ли я капитаном «Интера»? Сейчас я об этом не беспокоюсь. В данный момент в команде есть футболисты, которые выступают за клуб куда дольше. Ханданович является частью нашей истории, он наш капитан», – заявил Барелла в интервью официальному сайту «Интера».

Напомним, Барелла выступает за миланский «Интера» с лета 2019 года, когда перешёл в команду из «Кальяри». С тех пор футболист провёл в клубе уже три сезона и успел выиграть Скудетто и Кубок Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Николо Барелла
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