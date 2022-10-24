Для чего Абаскаль «Спартаку»: Что показал разгром «Химок»

«Спартак» в воскресенье разгромил «Химки» со счётом 5:0 и закрепился на второй строчке. Однако сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обращает внимание на другой важный нюанс в этом поединке.

Когда в Россию приезжает легионер, будь то футболист или тренер, всегда начинаются разговоры, насколько для него интересен наш чемпионат со спортивной точки зрения. Он сюда перебрался, чтобы просто заработать или чтобы чего-то достичь? Причём каких-то закономерностей в этом нет. Приезжавшие к нам топ-звёзды порой просто отбывали номер, а иногда «рубились» на совесть. То же самое бывало и с теми, кого можно назвать «ноунеймом». И «Спартак» накалывался на все варианты. Даже из недавнего прошлого можно вспомнить Андре Шюрлле, который в Москве «чилил», а есть Виктор Мозес, который «рубился» за «красно-белых» и в этом сезоне. Что касается тренеров, то все помнят историю Мурата Якина, который не слишком старался, а тот же Руй Витория до последнего пытался что-то сделать.

Когда летом в «Спартак» перебрался никому не известный Гильермо Абаскаль, был страх, что испанец скорее воспользовался ситуацией и приехал за лёгкими деньгами. Однако испанец полгода работает на совесть и явно заинтересован в развитии проекта «красно-белых», несмотря на определённую ограниченность вследствие внешних факторов.

Матч с «Химками» стал демонстрацией в миниатюре того, что Абаскаль строит команду с прицелом на будущее. Интересно, что сам испанец из-за дисквалификации отсутствовал на тренерском мостике, но сложно представить, что его помощники занимались какой-то самодеятельностью, а не следовали плану испанца.

Может ли молодёжь решать большие задачи? За исключением редких случаев, нет. Тем не менее Абаскаль с первых матчей сезона делает ставку на юных футболистов, хотя мог бы выпускать опытных игроков и просто говорить, что вот такой у него «материал». Если «ветеран» с большим контрактом ошибается, то он сядет, а тренер ему предпочтёт молодого с перспективой. Мацей Рыбус прочно осел на лавке и лишь изредка появляется на поле. Миха Мевля получил свои шансы, но после его ужасной игры Абаскаль предпочтёт поставить молодого Павла Маслова. Вариант не железобетонный, но тут хоть есть перспектива. Обратим внимание и на то, как Абаскаль наигрывает Даниила Денисова, причём в разных ролях.

В матче против «Химок» тренерский штаб не испугался в конце выпустить юных Зорина и Мелёшина. Российские тренеры, как правило, игрокам из молодёжного состава дают минимальное количество минут, опасаясь их ошибок. Будь в воскресенье на месте Абаскаля отечественный специалист, он бы скорее выпустил тех же Рыбуса или Мевлю, ну или Рассказова на худой конец. Наши тренеры предпочитают перестраховываться. Штаб же Абаскаля кинул и Зорина, и Мелёшина. Первый сыграл полтайма, второй – 15 минут. Есть ли вероятность, что они в этом сезоне даже во втором круге будут на основных ролях? Нет, конечно. Однако Абаскаль понимает, что игроки растут через игры. Возможно, не в этом сезоне и даже не в следующем, но постепенно они смогут вырасти.

Парадокс в том, что «Спартак» летом раздал ребят из второй команды, более опытных и состоявшихся, но Абаскаль даже в молодёжке находит, кого растить, кому доверять. А главное, что молодые игроки это видят, чувствуют и всеми силами доказывают, что достойны этого.

Не надо строить иллюзий: Абаскаль уйдёт из «Спартака» летом, если получит хорошее предложение. Справедливости ради отметим, что вряд ли одного года в России, даже с учётом его бэкграунда, хватит, чтобы получить действительно классное назначение. Возможно, поэтому Абаскаль всеми силами и старается построить в «Спартаке» именно проект, чтобы потом было что предъявить потенциальному работодателю. А может, он задержится в России до тех пор, пока не появится возможность показать себя в еврокубках. Если так, то к этому моменту надо быть готовым, а для этого «Спартак» должен быть не командой-однодневкой, а проектом. Играть по разной тактике, иметь резерв из молодёжи для ротации состава, справляться с любыми кадровыми потерями. Пока Абаскаль делает всё для этого.

Андрей Центров