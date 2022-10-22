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Гунько: «На мой взгляд, Мевля не усилил «Спартак»

22 Октября 2022 • 13:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Химки
23.10 16:30

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением об игре новобранца «красно-белых» Михи Мевли.

Напомним, 32-летний словенец перешёл в московский клуб в начале сентября из турецкого «Аланьяспора». Ранее он также выступал за «Зенит», «Ростов» и «Сочи».

По мнению специалиста, приход Мевли не усилил оборону «Спартака», поэтому руководству клуба и главному тренеру команды предстоит заняться этим вопросом в зимнее трансферное окно.

«Есть ли у меня вопросы к игре Мевли? Ещё раз повторюсь, что тренер будет принимать решение. Любой тренер — не враг себе. Он будет усилять те позиции, которые необходимы», — цитирует Гунько «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне защитник успел провести в составе «красно-белых» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Гунько Миха Мевля
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СПАРТАК МОСКВА ХИМКИ
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