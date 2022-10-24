Кавазашвили: «Нечего удивляться разгрому, «Химки» проигрывают всем подряд»

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о разгромной победе «народной команды» над подмосковными «Химками» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 5:0.

«Нечего удивляться победе «Спартака» - я и ждал крупный счет. «Химки» проигрывают всем подряд. «Химки» не в состоянии ничего сделать, полностью психологически добиты», - цитирует эксперта «Чемпионат».

«Спартак» набрал 29 баллов после 14 туров и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля отстает от петербургского «Зенита» на четыре очка.