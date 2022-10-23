Николсон удвоил перевес «Спартака» в матче с «Химками»

«Спартак» уверенно ведёт в матче 14-го тура Премьер-лиги против «Химок». На второй минуте Михаил Игнатов здорово сыграл на добивании во время быстрой атаки, а на 18-й - единственный легионер в составе «красно-белых» Шамар Николсон развил успех. Форвард активно сыграл в отборе и перехватил мяч, адресованный голкиперу от защитника, после чего покатил его в сетку практически пустых ворот.

«Спартак» второй с отставанием от «Зенита» в четыре очка и на одну победу опережает ближайших конкурентов. «Химки» - предпоследние.