Баженов – о дисквалификации Абаскаля: «Ничего страшного»

Менеджер по работе с игроками «Спартака» в аренде Никита Баженов высказал своё мнение относительно одноматчевой дисквалифицкации наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Ну, ничего страшного: не он первый, и не он последний. В карьерах всех тренеров мира была когда‑то дисквалификация», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Баженов отметил, что длительное отстранение наставника могло бы создать команде определённые трудности, а когда речь идёт об одной игре – это не страшно. Многие футбольные тренеры проходили через это, некоторые – по нескольку раз.

Матч «Спартак» - «Химки» состоится 23 октября в 16:30.