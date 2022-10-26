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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Не могу понять, почему Юрана уволили из «Химок»

26 Октября 2022 • 17:19 Комментировать
Спартак Москва
5:0
Химки
окончен

Знаменитый журналист Геннадий Орлов высказался о проблемах в подмосковных «Химках».

«Я до сих пор не могу понять — почему Юрана уволили?! Почему Терюшков, который был глашатаем футбольного клуба «Химки», не рассказал, по какой причине убрали Юрана?», – приводит слова известного комментатора Sport24. По мнению Орлова, Юран может стать тренером «Сочи», сомневаясь в его возвращении на тренерский пост «Химок». Помимо этого, эксперт подверг критике назначение Спартака Гогниева, выразив непонимание того, за какие заслуги бывшего наставника «Алании» позвали в клуб РПЛ.

После 14 туров подмосковный клуб занимает предпоследнее место в таблице чемпионата России. Юран, начинавший сезон, покинул свой пост, находясь на седьмой строчке.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Геннадий Орлов Сергей Юран
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