Орлов: «Не могу понять, почему Юрана уволили из «Химок»

Знаменитый журналист Геннадий Орлов высказался о проблемах в подмосковных «Химках».

«Я до сих пор не могу понять — почему Юрана уволили?! Почему Терюшков, который был глашатаем футбольного клуба «Химки», не рассказал, по какой причине убрали Юрана?», – приводит слова известного комментатора Sport24. По мнению Орлова, Юран может стать тренером «Сочи», сомневаясь в его возвращении на тренерский пост «Химок». Помимо этого, эксперт подверг критике назначение Спартака Гогниева, выразив непонимание того, за какие заслуги бывшего наставника «Алании» позвали в клуб РПЛ.

После 14 туров подмосковный клуб занимает предпоследнее место в таблице чемпионата России. Юран, начинавший сезон, покинул свой пост, находясь на седьмой строчке.

