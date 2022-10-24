Тарханов считает, что Абаскаль может покинуть «Спартак»

Бывший второй тренер московского «Спартака», помогавший в разных вопросах Олегу Романцеву, Александр Тарханов высказал своё мнение относительно нынешнего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Я думаю, что если Абаскалю поступит хорошее предложение из серьёзного европейского клуба, то он уедет. Но мне кажется, вряд ли такое приглашение из топ-команды появится уже сейчас», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

На сегодняшний день главным тренером московского клуба могут заинтересоваться лишь команды, находящиеся в своих чемпионатах в середине турнирной таблицы.

После разгромной победы над подмосковными «Химками» со счётом 5:0 «Спартак» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата страны, отставая от первого места на четыре очка. Следующий матч столичный коллектив проведёт против московского «Торпедо». Начало матча - 30 октября в 16:30.