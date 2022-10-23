​«Спартак» не побеждал так крупно 595 дней

В воскресенье вечером «Спартак» порадовал армию своих болельщиков крупной победой над «Химками» - 5:0. Выиграть матч Премьер-лиги с разницей в пять голов «красно-белые» смогли впервые с 7 марта 2021 года. Тогда московская команда разнесла на своём поле «Краснодар» - 6:1. С тех пор прошло 595 дней.

Набор трёх очков в игре с «Химками» позволил «Спартаку» приблизиться к лидирующему в чемпионате России «Зениту» - между командами сейчас четыре балла. Впрочем, «сине-бело-голубые» свой матч 14-го тура проведут в понедельник – их соперником будет «Сочи».

Следующий матч «Спартак» проведёт 30 октября – против «Торпедо».