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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван главный судья дерби «Локомотив» - «Динамо»

20 Октября 2022 • 12:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на поединки 14-го тура Премьер-лиги. Центральный матч между столичными «Локомотивом» и «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Встречу между «Спартаком» и «Химками» доверили Артёму Любимову, а матч «Оренбург» - ЦСКА – Владиславу Безбородову. На поединке в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Сочи» отработает бригада Евгения Кукуляка.

Перед 14-м туров питерский клуб лидирует в РПЛ с 33 очками. Идущий вторым «Спартак» отстает от «Зенита» на семь баллов. Третье место занимает ЦСКА (25).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Павел Кукуян
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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