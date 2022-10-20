Назван главный судья дерби «Локомотив» - «Динамо»

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила судейские назначения на поединки 14-го тура Премьер-лиги. Центральный матч между столичными «Локомотивом» и «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

Встречу между «Спартаком» и «Химками» доверили Артёму Любимову, а матч «Оренбург» - ЦСКА – Владиславу Безбородову. На поединке в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Сочи» отработает бригада Евгения Кукуляка.

Перед 14-м туров питерский клуб лидирует в РПЛ с 33 очками. Идущий вторым «Спартак» отстает от «Зенита» на семь баллов. Третье место занимает ЦСКА (25).