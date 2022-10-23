​Губерниев: «Химки» должны были забивать «Спартаку» - если не пять, то штуки три точно»

Дмитрий Губерниев, известный спортивный комментатор, поделился своими мыслями после победы «Спартака» над «Химками» со счётом 5:0.

Результат матча Губерниев назвал «чудным», поскольку лучшим игроком можно назвать голкипера «красно-белых» Александра Селихова.

«Химки» тоже должны были забивать - если не пять, то штуки три точно!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Но «Спартак» можно поздравить! Победа без Промеса, Хлусевича и, главное, Абаскаля!» - добавил комментатор, отмечая при этом проблемы московской команды в обороне.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на четыре очка.