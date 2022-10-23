​«Спартак» готовит сюрприз фанатам

«Спартак» готовит своим болельщикам сюрприз к дерби против «Торпедо». Об этом рассказал Дмитрий Зеленов, который в стане «красно-белых» руководит пресс-службой.

«Скоро матч с «Торпедо», там будет сюрприз. С чем связан? Не буду говорить. Но болельщикам понравится», - высказался Зеленов, слова которого на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Игра чемпионата России между «Спартаком» и «Торпедо» пройдёт в воскресенье, 30 октября.

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В воскресенье команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Химок». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.