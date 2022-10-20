Камоцци — про Абаскаля: «Давайте посмотрим в конце сезона, чего он добьётся с командой»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о работе главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Итальянец призвал не спешить называть испанского специалиста лучшим тренером «Спартака» за последнее десятилетие.

«Абаскаль — лучший тренер «Спартака» за последнее десятилетие? Не стоит торопиться. Давайте посмотрим в конце сезона, чего он добьётся с командой», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний Абаскаль возглавил «красно-белых» в июне нынешнего года. После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» под руководством испанца занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 26 набранных очков. Свой следующий матч москвичи проведут 23 октября против «Химок». Начало — в 16:30 по московскому времени.