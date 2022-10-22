Аршавин — о дерби между ЦСКА и «Спартаком»: «Я смотрел без звука, нормальный матч»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

Эксперт признался, что ему понравилось московское дерби, в котором он выделил форварда «армейцев» Фёдора Чалова, оформившего дубль, а также игроков «Спартака» — Александра Соболева и Куинси Промеса.

«Я смотрел без звука — телек был вдали. В принципе, нормальный матч, в котором была интрига. Сначала ЦСКА выглядел здорово, но потом «Спартак» забил, и ЦСКА пришлось отыгрываться», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, что после этой встречи КДК РФС дисквалифицировал наставников команд Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля на один матч за их конфликт во время игры. На данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, опережая третий ЦСКА на одно очко.