​Абаскаль уехал со стадиона «Спартака»

Гильермо Абаскаль из-за дисквалификации не сможет находиться на тренерской скамье «Спартака» в воскресном матче чемпионата России против «Химок». Испанский тренер прибыл с командой на «Открытие Арену», но после выхода из автобуса сел в легковой автомобиль и уехал.

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, ответил на вопрос, где Гильермо Абаскаль будет смотреть матч.

«Где именно, думаю, мы узнаем ближе к матчу. Есть несколько вариантов: ложа, база, в конце концов, есть дом с телевизором», - рассказал Зеленов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Матч между «Спартаком» и «Химками» начнётся в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.